Общество
В перечень террористов и экстремистов добавили Международное движение сатанизма
19 сентября 2025 / 16:45
© Петр Ковалев/ ТАСС
Росфинмониторинг включил Международное движение сатанизма в перечень террористов и экстремистов, сообщает ТАСС.
Некоторое время назад Верховный суд России признал экстремистской и запретил деятельность организации на территории РФ по требованию Генпрокуратуры и Минюста. Установлено, что деятельность движения нацелена на подрыв основ конституционного строя, пропаганду насилия и возбуждение религиозной розни.
Кроме того, в список террористов и экстремистов внесли разведчика-санитара 41-й отдельной механизированной бригады ВСУ Бориса Домбэка. В марте текущего года 2-й Западный окружной военный суд приговорил его к 16 годам заключения за участие во вторжении в Курскую область.