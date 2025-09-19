Давление ЕС на Израиль в палестинском вопросе не даст результатов - эксперт
19 сентября 2025 / 20:23
19 сентября 2025 / 20:07
19 сентября 2025 / 14:21
Общество
Тим Бертон и Моника Белуччи сообщили о разрыве отношений
19 сентября 2025 / 16:59
© REUTERS/ Mario Anzuoni/ТАСС
Американский режиссер Тим Бертон и итальянская актриса Моника Белуччи объявили о расставании. Об этом пара рассказала Agence France-Presse.
Сообщается, что Бертон и Белуччи при этом отметили, что сохранили "большое уважение и симпатию" по отношению друг к другу.
Пара состояла в отношениях с 2023 года. Они вместе работали над кинокартиной Бертона "Битлджус Битлджус" (2024), где Белуччи исполнила роль экс-супруги главного героя.