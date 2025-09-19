Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Тим Бертон и Моника Белуччи сообщили о разрыве отношений
19 сентября 2025 / 16:59
Тим Бертон и Моника Белуччи сообщили о разрыве отношений
© REUTERS/ Mario Anzuoni/ТАСС

Американский режиссер Тим Бертон и итальянская актриса Моника Белуччи объявили о расставании. Об этом пара рассказала Agence France-Presse.

Сообщается, что Бертон и Белуччи при этом отметили, что сохранили "большое уважение и симпатию" по отношению друг к другу.

Пара состояла в отношениях с 2023 года. Они вместе работали над кинокартиной Бертона "Битлджус Битлджус" (2024), где Белуччи исполнила роль экс-супруги главного героя. 

