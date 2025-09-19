Средства ПВО РФ за неделю нейтрализовали 1 667 беспилотников ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны за прошедшую неделю нейтрализовали 1667 беспилотных летательных аппаратов, 4 управляемые авиационные бомбы и 4 снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управляемые авиационные бомбы, 4 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 1667 беспилотников самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.