Безопасность
Средства ПВО РФ за неделю нейтрализовали 1 667 беспилотников ВСУ
19 сентября 2025 / 17:13
© Алексей Коновалов/ТАСС
Российские средства противовоздушной обороны за прошедшую неделю нейтрализовали 1667 беспилотных летательных аппаратов, 4 управляемые авиационные бомбы и 4 снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управляемые авиационные бомбы, 4 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 1667 беспилотников самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.