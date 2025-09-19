Times of Ukraine: сбежавший с Украины Кулеба вернулся в страну

Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба вернулся в страну после резонансного побега с Украины после принятия закона о запрете на выезд бывших дипломатов из страны. Об этом со ссылкой на источники информировало украинское издание Times of Ukraine.

По данным издания, Кулеба уже находится в Киеве. Официально эту информацию ни украинские власти, ни сам Кулеба пока не комментировали.

8 сентября Кулеба рассказал итальянской газете Corriere della Sera, что был вынужден бежать из Киева, "как вор в ночи". Он пересек границу с Польшей перед самым вступлением в силу постановления правительства о запрете бывшим дипломатам выезжать с Украины. Кулеба также предположил, что разозлил Владимира Зеленского критикой.

Вместе с тем пресс-служба Кулебы сообщила, что он выехал за границу якобы для участия в международной конференции в Сеуле. После нее Кулеба собирался посетить мероприятие в Польше и к 21 сентября должен был вернуться на Украину.

Кулеба покинул свой пост в сентябре прошлого года. Он возглавлял МИД Украины с марта 2020 года. После отставки выступает в качестве эксперта по международной проблематике.