Украина: разгул лингвополицаев нарастает

Марина Харькова, журналист, Донецк

Именно языковый вопрос на Украине стал одним из факторов, спровоцировавший войну, и он продолжает глубоко раскалывать общество.

И в Крыму, и в Донбассе поводом для восстания против бандеровской власти был запрет русского языка — первое решение победившего в Киеве майдана. С 2014 года на Украине проводилась политика, направленная на жёсткое вытеснение русского языка из общественной и культурной жизни. С приходом к власти Зеленского ситуация обострилась. В 2019 году на Украине приняли закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» с запрещающими нормами для русского языка, на котором говорит подавляющее большинство жителей. Фактически, русский язык был выдавлен из всех сфер жизни, включая бытовую. Также этот закон существенно ограничил использование и языков национальных меньшинств, что в итоге привело Украину к конфликту и с другими пограничными странами, например, Венгрией и Румынией. А обеспечивать выполнение закона должны были большие штрафы и так называемые «языковые патрули» и доносчики, которые жаловались на тех, кто ставит русскую музыку в кафе или такси, на официантов, продавцов.

В публичном пространстве русский язык открыто называется вражеским. Власть ввела запрет на русскоязычные книги, песни, фильмы и спектакли, исключили возможность изучения русского языка в школах и вузах, а также требуют, чтобы школьники даже во время перемен общались исключительно на украинском. А некоторые радикалы, вроде актера Богдана Бенюка и блогерши Елены Мандзюк из Хмельницка, заявляли, что их дети будут «бить русскоязычных детей». Несмотря на такие меры, значительная часть населения продолжает использовать русский язык в повседневном общении, что регулярно становится причиной конфликтов: на Украине дня не проходит без скандалов на языковой почве. Чиновники требовали сажать уличных певцов за песни Цоя, терроризировали работников за разговоры на русском, добивались увольнения водителей или учителей.

Недавно новый уполномоченный по пропаганде украинского языка Елена Ивановская выступила с инициативой заблокировать трансляцию российской музыки на стриминговых сервисах. Она предложила ввести запрет на доступ к контенту из России на таких платформах, как Apple Music, Spotify, YouTube Music и других. По ее словам, подобная мера «необходима для защиты культурного пространства Украины». До этого украинская чиновница заявляла о необходимости исключения русского языка из перечня региональных языков, которые требуют особой защиты и поддержки со стороны Киева. Она настаивала, что русский язык не нуждается в подобной защите, и предложила вообще исключить упоминание русского языка из Конституции Украины. По ее утверждению, «русский язык – это инструмент дестабилизации». Хотя на самом деле дестабилизацией на Украине занимается Зеленский и его камарилья, которые репрессивными методами уничтожают культурный код народа.

Все та же уполномоченная по вопросам пропаганды украинского языка Елена Ивановская заявила, что таксисты на Украине, отказывающиеся обслуживать пассажиров на государственном языке, будут подвергаться наказанию. Она осудила таксиста из Харькова, который отказался обслуживать пассажира на украинском языке и не захотел выключить музыку на русском. Очередной водитель будет привлечён к ответственности, так как нарушил языковое законодательство. Ему придётся выплатить штраф в размере от 3400 до 5100 гривен (82–123 долларов). Ивановская заставляет все службы такси провести проверку водителей на знание украинского языка. Она также сообщила, что обратилась с заявлениями в полицию и Службу безопасности Украины, которые должны принять меры против тех, кто продолжает использовать русский язык при общении с пассажирами.

А вот наладить работу «языковых патрулей» на Украине пока полноценно не выходит из-за нехватки денег.

«Государство вынуждено сосредоточить основные ресурсы на финансировании оборонного сектора, поэтому не имеет достаточных возможностей для полноценного обеспечения языковых программ. Хотя часть общества убеждена, что именно такие решительные меры — в частности, крупные штрафы и патрулирование — могли бы решить все языковые вопросы», — заявила Ивановская.

Между тем, хотя система «языковых патрулей» еще не охватила все регионы, в ряде из них они функционируют. В частности, на западе Украины, в Львове и Ивано-Франсковске, чьи власти поддерживают травлю русскоязычных и где фиксируется наибольшее число конфликтов на языковой почве. Тем не менее, даже в этом бандеровском логове искоренить русский язык не получается. Наоборот: в Львове зафиксировали рост «русификации». На днях депутат горсовета Любомир Мельничук возмутился, что Львов теряет статус украиноязычного города: «Если мы выйдем на улицу, то увидим, как Львов потихоньку русифицируется. Город, который мы с гордостью называли «украиномовным», теряет свои статус. Это катастрофа и великая проблема».

Кроме языковых патрулей, беспределом занимаются и отдельные активисты. Радикал Александр Леоненко терроризировал русскоязычных предпринимателей в Одессе и хвастался, что отправил жалобу на водителя автобуса за общение с пассажирами на русском языке. При этом Леоненко не постеснялся клянчить донаты за свою «работу» доносчиком.

В Славянске, расположенном на территории временно оккупированной ВСУ части Донецкой области, украинский вояка начал угрожать продавщице, требуя от той общаться с ним на украинском. Женщина культурно ответила, что говорит на своем родном языке - русском, который распространён в Донецкой области. После этого боевик натравил на неё спецслужбы, которые заставят её выполнять языковое законодательство.

Угрозой национальной безопасности Украины считается не только русский язык, а даже мультфильмы. Например, такие, как «Маша и Медведь». Об этом заявил еще один языковой инспектор, что примечательно, тоже с русской фамилией, - Игорь Спиридонов.



«Это навязывание русского языка, с моральной точки зрения ненормально слушать российскую музыку или смотреть российские фильмы. И второй момент, что каждое прослушивание и просмотр – это монетизация доходов РФ, что автоматически конвертируется в увеличение количества баллистических ракет по Украине», - заявил Спиридонов в абсурдистской манере, свойственной всем политическим украинцам.



По его оценке, граждане Украины хотят запрета российского контента. Его гнев связан с тем, что «Маша и Медведь» по просмотрам стал самым популярным каналом в детском сегменте украинского YouTube.

В украинской торговой сети продуктовых супермаркетов «Сильпо» устроили акцию по утилизации русскоязычных книг. Жителям предлагают приносить и сдавать книги на русском языке, которые обещают отправить на переработку для издания новых украиноязычных книг, которые, впрочем, мало кто покупает и читает. Показательное уничтожение, сожжение книг русских классиков стало на Украине постоянным явлением, а русская литература перешла в разряд запрещённой.

Российская сторона отреагировала на эти инициативы резко. Официальный представитель МИД России Мария Захарова крайне негативно охарактеризовала действия украинских властей, которые последовательно ограничивают использование русского языка. Захарова подчеркнула, что киевский режим, ущемляющий права русскоязычных граждан, лишён чести и совести.

Тем временем усиление давления украинского режима на русский язык, навязывание украинского, который далеко не для всех является родным, вызывает сопротивление народа. Недавно Госслужба качества образования зафиксировала, что украинские школьники стали меньше использовать государственный язык. Если после начала войны украинский язык назвал родным 91% школьников, то за период 2023/24 годов - 74% (падение на 17%). Аналогично этот показатель снизился среди учителей (с 93 по 82%) и родителей (с 94 по 86%). Число учеников, которые используют исключительно государственный язык на уроках и перерывах, упало на 8%. На украинском языке за пределами школы общается менее 40% школьников. На востоке страны таких только 17%, на западе - 74%.



«В восточном и южном регионах в повседневном общении участников образовательного процесса преобладает русский язык», - констатируют авторы исследования.



Также на 11% уменьшилось число старшеклассников, которые используют украиноязычный контент в интернете. На 12% упало число тех, кто считает язык контента важным. Причины падения популярности украинского языка в исследовании объясняют тем, что «в этом году исследованием охвачено большее количество респондентов с акцентом на городскую местность. Известно, что городская агломерация традиционно является эпицентром увеличения русскоговорящего компонента». Таким образом социологи подтвердили, что украинский язык – это язык селян и он не пользуется популярностью, как бы его насильно не внедряли и не навязывали.

Более того, в языковой скандал попала сама украинский языковой омбудсмен Елена Ивановская. Как выяснилось, её дети говорят по-русски. Ивановская пожаловалась журналистам, что её дочь ведёт соцсети на русском, потому что иначе никто не будет читать. Девочка объяснила матери, что все её одноклассники — русскоязычные, и украинский язык они игнорируют. Ивановской пришлось признать, что молодёжь сохраняет устойчивую привязанность к русскому языку, несмотря на школьные программы. Цинизм этой чиновницы не знает границ: пока она сама по должности и за зарплату гнобит русскоязычных, поражает их в правах, дома её семья и она свободно общаются по-русски.

Ивановская в ответ на упрёки лицемерно назвала виноватых – российский сегмент интернета.



«Подросток потребляет из интернета «русскоязычный контент», который валит детям на голову и которому нет сдерживания и противодействия. А русскоязычные блогеры очень хорошо ориентируются в возрастной психологии и искусно цепляют на свой крючок наших детей», - заявила она.

На днях Верховная Рада приняла ещё один варварский закон - «Об основах государственной политики национальной памяти украинского народа». В нём прописаны нормы изменения мест памяти Второй мировой войны, то есть, мемориалов, памятников и захоронений павших солдат в соответствии с законами о «декоммунизации» и государственном языке.

«Выполнение этих требований приведёт к сносу памятников в честь Второй мировой войны. Кроме того, закон прямо обозначает целью государственной политики борьбу с „заведомо недостоверной информацией об истории Украины с целью публичной глорификации или оправдания империализма и тоталитаризма, соответствующих политических режимов, публичного отрицания преступлений против украинского народа‟», — отмечает украинское издание «Политика Страны».

По сути, на законодательном уровне внедряется историческая инквизиция.

«Предыдущие антиконституционные законы были точечными, а этот ставит один из органов власти в исключительное положение цензора (что запрещено Конституцией) и арбитра (прерогатива судебной ветви власти). Украинский Институт Национальной Памяти теперь вправе вмешиваться в любой вопрос гуманитарной сферы, накладывая клеймо „антиукраинской пропаганды‟. Он будет определять меру дозволенного в научном диалоге, публичной риторике, в основах образования и в вопросах сохранения памятников. Такой власти никогда не предусматривала наша Конституция. Такая власть когда-то была у Святой Инквизиции», — считаает эксперт Национального института стратегических исследований (НИСИ) Ольга Михайлова.

Режим Зеленского обрекает людей на уничтожение – как морально-нравственное, так и на физическое. И пока этот режим будет существовать, ничего не изменится.