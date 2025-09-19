На Камчатке зафиксировано землетрясение магнитудой 5,9

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,9. Об этом информировал камчатский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук, передает ТАСС.

Согласно информации сейсмологов, очаг залегал на глубине 18,7 км. Землетрясение произошло в 192 км юго-восточнее от Петропавловска-Камчатского. Оно было довольно ощутимым.

По данным ГУ МЧС, мощное землетрясение, магнитуда которого составила 7,8, произошло на Камчатке в 06:58 (21:58 мск 18 сентября). Подземные толчки силой до 7 баллов ощутили в Петропавловске-Камчатском и Вилючинском городских округах, в некоторых населенных пунктах Елизовского округа - до 6 баллов, Усть-Камчатского округа - до 4 баллов.

Как заявил министр по ЧС в регионе Сергей Лебедев, разрушений не выявлено. Была объявлена угроза цунами по восточному побережью полуострова, в устья реки Налычева зашла волна высотой порядка 30 см.