СБ ООН отклонил резолюцию о невозобновлении санкционного режима в отношении Ирана

Совет Безопасности ООН отклонил резолюцию о невозобновлении санкций против Ирана, сообщает ТАСС.

В поддержку резолюции отдали голоса Россия, Китай, Алжир и Пакистан. Против проголосовали девять членов органа, в том числе США, Великобритания и Франция. Двое членов воздержались.

Так, действие санкционного режима, предусмотренного предыдущими принятыми Совбезом резолюциями, возобновляется.