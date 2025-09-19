Давление ЕС на Израиль в палестинском вопросе не даст результатов - эксперт
19 сентября 2025 / 20:23
СБ ООН отклонил резолюцию о невозобновлении санкционного режима в отношении Ирана
19 сентября 2025 / 17:59
Совет Безопасности ООН отклонил резолюцию о невозобновлении санкций против Ирана, сообщает ТАСС.
В поддержку резолюции отдали голоса Россия, Китай, Алжир и Пакистан. Против проголосовали девять членов органа, в том числе США, Великобритания и Франция. Двое членов воздержались.
Так, действие санкционного режима, предусмотренного предыдущими принятыми Совбезом резолюциями, возобновляется.