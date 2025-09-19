Заключая союз с Пакистаном, саудовцы посылают сигнал США

Саудовская Аравия и Пакистан подписали «Соглашение о стратегической взаимной обороне», которое направлено на развитие аспектов оборонного сотрудничества между двумя странами и укрепление совместного сдерживания любой агрессии. В соглашении говорится, что «любая агрессия против любой из стран должна рассматриваться как агрессия против обеих».

Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Николай Сурков указывает, что «будет ли Пакистан помогать саудовцам в случае конфликта с Израилем ли Ираном - это чисто гипотетическая проблема. Смысл соглашения в другом. Саудовцы, подписав это соглашение, посылают сигнал, прежде всего США, что у них есть альтернативные гаранты безопасности, и они могут найти даже ядерную державу, которая будет так или иначе обеспечивать им ядерный зонтик. А что касается конфликтов с Ираном и тем более с Израилем, то об этом говорить преждевременно, особенно о конфликте с Израилем. Саудовская Аравия с Израилем воевать не собирается в ближайшие 20 лет, как минимум. Что касается Ирана, то в целом это государство сейчас ослаблено и его как угрозу всерьез не рассматривают. Кроме того, у Пакистана с Ираном всегда были достаточно сбалансированные отношения. Так что вряд ли Пакистан здесь будут использовать, как некую дубинку. Также надо учитывать, что военное сотрудничество саудовцев с Пакистаном достаточно долгое, и пакистанская ядерная программа оплачена саудовцами. Поэтому сейчас все это формализовано, и скорее всего, это именно сигнал, прежде всего Вашингтону».

В то же время, по словам эксперта, «в случае конфликта Пакистана с Индией саудовцы естественно поддержат Пакистан, но дипломатически, политически, возможно финансово. Но участвовать в боевых действиях они вряд ли решаться. К тому же пока Пакистан справляется сам в военном плане. Другое дело, что экономика Пакистана находится в крайне плачевном состоянии, и в этом смысле саудовцы для Пакистана важный партнер. Вообще саудовцы всегда придерживаются такой стратегии, что они находят сильную в военном плане страну, но имеющую финансовые проблемы, и на нее опираются. Так было с Египтом, начиная с 1980-х годов, и сейчас они решили добавить к этому списку Пакистан. Но это страна, которая не стремится воевать. У них сейчас другие приоритеты. Это экономическое развитие, диверсификация промышленности и т. д., но не боевые действия, тем более с Индией, которая является ядерной державой».