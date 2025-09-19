СМИ: Польша начнет открытие границы с Белоруссией 20 сентября

Польша начнет открывать границу с Белоруссией в субботу, первым будет возобновлено ж/д сообщение. Об этом информировало радио "Беларусь".

Сообщается, что 20 сентября пересечение границы станет доступно для поездов, а 22 сентября - для всех остальных транспортных наземных средств.

9 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о закрытии границы с Белоруссией в ночь с 11 на 12 сентября в связи с началом белорусско-российских учений "Запад-2025". Мера касается обоих направлений - въезда и выезда - как для людей, так и для грузового автомобильного и железнодорожного транспорта и будет действовать "до дальнейшего уведомления".

В МИД Белоруссии сочли такое решение Варшавы безосновательным и антинародным.