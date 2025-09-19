Давление ЕС на Израиль в палестинском вопросе не даст результатов - эксперт

Дональд Трамп заявил на пресс-конференции в Лондоне: «Газа и Палестина — одно из немногих наших разногласий с премьер-министром Великобритании Стармером». Фактически «Семерка» раскололся по вопросу признания Палестины

Главный научный сотрудник Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Антон Гришанов отмечает, что «этот раскол - следствие давних разногласий. Европейцы исторически выступали с более гибкой позиции относительно признания Палестинского государства и защиты прав палестинцев, а американские республиканцы всегда поддерживали Израиль. Что касается Стармера, то лейбористы в Великобритании являются представителями левоцентристской части политического спектра европейцев, поэтому неудивительно, что у Трампа и Стармера возникли разногласия, они были ожидаемы».

По словам эксперта, «последствия этого раскола возможны в виде появления неких односторонних ограничительных мер европейцев против Израиля. Эти меры уже выработаны ЕС, и возможно Великобритания к ним присоединится, хотя ей сложнее это сделать с учетом разногласий в самом британском обществе между консерваторами и лейбористами. Но очевидно, что США к этим мерам не будут присоединяться. Более того, они одобрили нынешнюю операцию в секторе Газа. Поэтому последствия раскола могут ощущаться только в виде санкционного давления европейцев на Израиль, но к каким-то решающим воздействиям они могут не привести в ближайшее время, в связи с тем, что как заявил Нетаньяху, Израиль готов к возможной изоляции со стороны Европы и со стороны части арабского мира».