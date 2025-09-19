Путин ознакомился с выставкой образцов военной техники в Перми

Президент РФ Владимир Путин на "Мотовилихинских заводах" в Перми ознакомился с экспозицией перспективных образцов вооружений и военной техники ко Дню оружейника, сообщает ТАСС.

Основными направлениями выставки, которые продемонстрировали главе государства, стали передовые реактивные системы залпового огня, самоходные и буксируемые артиллерийские установки, артиллерийские заготовки для различных типов орудий, беспилотные системы и средства противодействия воздушным угрозам.

Вместе с тем особое внимание уделено демонстрации технологических достижений и инженерных решений, обеспечивающих превосходство отечественной оборонной промышленности на мировом арене.

День оружейника - профессиональный праздник работников оборонной промышленности РФ, ежегодно отмечается 19 сентября.