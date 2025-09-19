МОК: россияне не будут участвовать в командных турнирах Олимпиады 2026 года

Спортсмены от России не смогут принять участие в командных соревнованиях на зимних Олимпийских играх 2026 года. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).

"Команды спортсменов с паспортом России или Белоруссии рассматриваться для участия в соревнованиях не будут", - следует из сообщения.

Некоторое время назад Международная федерация хоккея (IIHF) утвердила состав групп мужского и женского турниров на Олимпиаду-2026, российские команды в них не включены. В IIHF отмечали, что окончательное решение примет МОК.

Условия допуска российских и белорусских спортсменов до ОИ-2026 будут аналогичными с ситуацией с отбором на Олимпиаду в Париже. В 2023 году организация смягчила санкции, предоставив атлетам возможность выступать в нейтральном статусе в индивидуальных видах спорта. На Играх в Париже выступили 15 россиян.

Олимпиада 2026 года пройдет в Италии с 6 по 22 февраля.