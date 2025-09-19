Давление ЕС на Израиль в палестинском вопросе не даст результатов - эксперт
19 сентября 2025 / 20:23
Заключая союз с Пакистаном, саудовцы посылают сигнал США
19 сентября 2025 / 20:07
Япония нацеливается на создание атомных подводных лодок
19 сентября 2025 / 14:21
Политика
Xinhua: телефонный разговор лидеров КНР и США прошел конструктивно
19 сентября 2025 / 18:58
© AP Photo/ Джулия Демари Нихинсон/ТАСС
Разговор по телефону председателя КНР Си Цзиньпина с президентом США Дональдом Трампом прошел конструктивно, прагматично и позитивно, передает агентство Xinhua.
Сообщается, что собеседники произвели детальный откровенный обмен мнениями по поводу нынешнего состояния отношений между США и КНР, а также представляющих взаимный интерес вопросов.
По данным агентства, Си Цзиньпин и Трамп дали стратегические рекомендации для стабильного развития двусторонних отношений на последующем этапе.