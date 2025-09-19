Xinhua: телефонный разговор лидеров КНР и США прошел конструктивно

Разговор по телефону председателя КНР Си Цзиньпина с президентом США Дональдом Трампом прошел конструктивно, прагматично и позитивно, передает агентство Xinhua.

Сообщается, что собеседники произвели детальный откровенный обмен мнениями по поводу нынешнего состояния отношений между США и КНР, а также представляющих взаимный интерес вопросов.

По данным агентства, Си Цзиньпин и Трамп дали стратегические рекомендации для стабильного развития двусторонних отношений на последующем этапе.