Президент РФ поздравил работников ОПК с Днем оружейника

Россия не напрасно гордится своим оборонно-промышленным комплексом (ОПК). На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин, поздравляя работников ОПК с Днем оружейника.

"Вы знаете, мы оборонку вспоминаем, как о врачах. О врачах, когда заболеваем, об оборонке тоже. Когда тяжелые времена наступают, сразу вспоминаем. Оборонка, которой мы все время гордимся, и гордимся не напрасно", - подчеркнул глава государства.

"Я поздравляю вас и желаю всего самого доброго. Хочу поблагодарить вас за работу", - указал Путин.

День оружейника - профессиональный праздник работников оборонной промышленности РФ, ежегодно отмечается 19 сентября.