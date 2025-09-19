Си Цзиньпин призвал США вместе с Китаем строить лучшее будущее

Китай и США должны помнить историю, ценить мир и строить более светлое будущее. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

"Опираясь на память о погибших и нашу приверженность истории, мы должны ценить мир и строить более светлое будущее", - отметил он.

Си Цзиньпин также обратил внимание, что в годы Второй мировой войны Китай и США "сражались бок о бок". "Не так давно КНР торжественно отметила 80-летие победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии и в мировой антифашистской войне. Мы пригласили потомков членов американской эскадрильи "Летающие тигры", чтобы они наблюдали за военным парадом на площади Тяньаньмэнь", - указал он.

Председатель КНР подчеркнул, что китайский народ никогда не забудет поддержку, которую ему оказали Соединенные Штаты и остальные страны, сплотившиеся для борьбы с фашизмом.