Российские спортсмены не смогут участвовать в церемонии открытия ОИ-2026

Спортсмены от России и Белоруссии не смогут принять участие в церемонии открытия Олимпийских игр 2026 года, но могут присутствовать как зрители. Об этом информировали в пресс-службе Международного олимпийского комитета.

"Нейтральные спортсмены не будут участвовать в параде стран во время церемонии открытия, так как они являются индивидуальными атлетами. Однако им будет предоставлена возможность наблюдать за мероприятием", - следует из сообщения.

Решение об участии нейтральных спортсменов в церемонии закрытия будет принято в период проведения соревнований.

Аналогичные санкции применялись к россиянам на открытии Игр в Париже в 2024 году. Медали россиян и белорусов не будут отображаться в таблице наград. Они будут выступать под тем же флагом и гимном, что и на Играх в Париже. Гимн не имеет текста и был написан специально для нейтральных спортсменов.

Олимпиада 2026 года пройдет в Италии с 6 по 22 февраля.