Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
19 сентября 2025 / 22:25
КОТИРОВКИ
USD
19/09
83.1725
EUR
19/09
98.9773
Новости часа
Давление ЕС на Израиль в палестинском вопросе не даст результатов - эксперт Трамп сообщил, что встретится с Си Цзиньпином в Южной Корее
Москва
19 сентября 2025 / 22:25
Котировки
USD
19/09
83.1725
0.0000
EUR
19/09
98.9773
0.0000
Давление ЕС на Израиль в палестинском вопросе не даст результатов - эксперт
Давление ЕС на Израиль в палестинском вопросе не даст результатов - эксперт
19 сентября 2025 / 20:23
Заключая союз с Пакистаном, саудовцы посылают сигнал США
Заключая союз с Пакистаном, саудовцы посылают сигнал США
19 сентября 2025 / 20:07
Япония нацеливается на создание атомных подводных лодок
Япония нацеливается на создание атомных подводных лодок
19 сентября 2025 / 14:21
Европа хочет сорвать
переговоры по Украине
Лавров
Все интервью
/ Россия / Спорт / Олимпийское движение / Антироссийские санкции
Спорт
Российские спортсмены не смогут участвовать в церемонии открытия ОИ-2026
19 сентября 2025 / 19:45
Российские спортсмены не смогут участвовать в церемонии открытия ОИ-2026
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Спортсмены от России и Белоруссии не смогут принять участие в церемонии открытия Олимпийских игр 2026 года, но могут присутствовать как зрители. Об этом информировали в пресс-службе Международного олимпийского комитета.

"Нейтральные спортсмены не будут участвовать в параде стран во время церемонии открытия, так как они являются индивидуальными атлетами. Однако им будет предоставлена возможность наблюдать за мероприятием", - следует из сообщения.

Решение об участии нейтральных спортсменов в церемонии закрытия будет принято в период проведения соревнований.

Аналогичные санкции применялись к россиянам на открытии Игр в Париже в 2024 году. Медали россиян и белорусов не будут отображаться в таблице наград. Они будут выступать под тем же флагом и гимном, что и на Играх в Париже. Гимн не имеет текста и был написан специально для нейтральных спортсменов.  

Олимпиада 2026 года пройдет в Италии с 6 по 22 февраля.

Давление ЕС на Израиль в палестинском вопросе не даст результатов - эксперт
Давление ЕС на Израиль в палестинском вопросе не даст результатов - эксперт
Заключая союз с Пакистаном, саудовцы посылают сигнал США
Заключая союз с Пакистаном, саудовцы посылают сигнал США
Япония нацеливается на создание атомных подводных лодок
Япония нацеливается на создание атомных подводных лодок
Европа хочет сорвать
переговоры по Украине
Лавров
Все интервью
20:17
Трамп сообщил, что встретится с Си Цзиньпином в Южной Корее
19:59
ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину превышает 79%
19:45
Российские спортсмены не смогут участвовать в церемонии открытия ОИ-2026
19:30
Си Цзиньпин призвал США вместе с Китаем строить лучшее будущее
19:13
Президент РФ поздравил работников ОПК с Днем оружейника
18:58
Xinhua: телефонный разговор лидеров КНР и США прошел конструктивно
18:45
МОК: россияне не будут участвовать в командных турнирах Олимпиады 2026 года
18:29
Путин ознакомился с выставкой образцов военной техники в Перми
18:16
СМИ: Польша начнет открытие границы с Белоруссией 20 сентября
17:59
СБ ООН отклонил резолюцию о невозобновлении санкционного режима в отношении Ирана
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения