ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину превышает 79%

Согласно результатам исследования ВЦИОМ, уровень доверия граждан президенту России Владимиру Путину снизился за неделю на 1,4 п.п. и составляет 79,4%. Опрос проводился в период с 8 по 14 сентября среди 1,6 тыс. совершеннолетних жителей страны.

"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 79,4% опрошенных (минус 1,4 п.п.), уровень одобрения деятельности главы государства снизился на 1,9 п.п. и составляет 75,9%", - свидетельствуют данные исследования.

Как отмечается, деятельность правительства РФ одобряют 50,3% респондентов (минус 0,7 п.п.), а работу премьер-министра Михаила Мишустина - 50% участников опроса (минус 1,4 п.п.). О доверии Мишустину заявили 59% сограждан (минус 1,6 п.п.).

Кроме того, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 33,9%, лидеру "Справедливой России - За правду" Сергею Миронову - 28,4%, лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому - 21,1%, председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву - 8,4%.

Вместе с тем уровень поддержки "Единой России" составил 33%, КПРФ - 10,2%, ЛДПР - 10,5%, "Справедливой России - За правду" - 4,1%, "Новых людей" - 8,3%.