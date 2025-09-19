Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
19 сентября 2025 / 22:25
КОТИРОВКИ
USD
19/09
83.1725
EUR
19/09
98.9773
Новости часа
Давление ЕС на Израиль в палестинском вопросе не даст результатов - эксперт Трамп сообщил, что встретится с Си Цзиньпином в Южной Корее
Москва
19 сентября 2025 / 22:25
Котировки
USD
19/09
83.1725
0.0000
EUR
19/09
98.9773
0.0000
Давление ЕС на Израиль в палестинском вопросе не даст результатов - эксперт
Давление ЕС на Израиль в палестинском вопросе не даст результатов - эксперт
19 сентября 2025 / 20:23
Заключая союз с Пакистаном, саудовцы посылают сигнал США
Заключая союз с Пакистаном, саудовцы посылают сигнал США
19 сентября 2025 / 20:07
Япония нацеливается на создание атомных подводных лодок
Япония нацеливается на создание атомных подводных лодок
19 сентября 2025 / 14:21
Европа хочет сорвать
переговоры по Украине
Лавров
Все интервью
/ Россия / Политика / Русский мир / Политика и религия
Политика
ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину превышает 79%
19 сентября 2025 / 19:59
ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину превышает 79%
© Михаил Метцель/ ТАСС

Согласно результатам исследования ВЦИОМ, уровень доверия граждан президенту России Владимиру Путину снизился за неделю на 1,4 п.п. и составляет 79,4%. Опрос проводился в период с 8 по 14 сентября среди 1,6 тыс. совершеннолетних жителей страны.

"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 79,4% опрошенных (минус 1,4 п.п.), уровень одобрения деятельности главы государства снизился на 1,9 п.п. и составляет 75,9%", - свидетельствуют данные исследования.

Как отмечается, деятельность правительства РФ одобряют 50,3% респондентов (минус 0,7 п.п.), а работу премьер-министра Михаила Мишустина - 50% участников опроса (минус 1,4 п.п.). О доверии Мишустину заявили 59% сограждан (минус 1,6 п.п.).

Кроме того, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 33,9%, лидеру "Справедливой России - За правду" Сергею Миронову - 28,4%, лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому - 21,1%, председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву - 8,4%.

Вместе с тем уровень поддержки "Единой России" составил 33%, КПРФ - 10,2%, ЛДПР - 10,5%, "Справедливой России - За правду" - 4,1%, "Новых людей" - 8,3%.

Давление ЕС на Израиль в палестинском вопросе не даст результатов - эксперт
Давление ЕС на Израиль в палестинском вопросе не даст результатов - эксперт
Заключая союз с Пакистаном, саудовцы посылают сигнал США
Заключая союз с Пакистаном, саудовцы посылают сигнал США
Япония нацеливается на создание атомных подводных лодок
Япония нацеливается на создание атомных подводных лодок
Европа хочет сорвать
переговоры по Украине
Лавров
Все интервью
20:17
Трамп сообщил, что встретится с Си Цзиньпином в Южной Корее
19:59
ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину превышает 79%
19:45
Российские спортсмены не смогут участвовать в церемонии открытия ОИ-2026
19:30
Си Цзиньпин призвал США вместе с Китаем строить лучшее будущее
19:13
Президент РФ поздравил работников ОПК с Днем оружейника
18:58
Xinhua: телефонный разговор лидеров КНР и США прошел конструктивно
18:45
МОК: россияне не будут участвовать в командных турнирах Олимпиады 2026 года
18:29
Путин ознакомился с выставкой образцов военной техники в Перми
18:16
СМИ: Польша начнет открытие границы с Белоруссией 20 сентября
17:59
СБ ООН отклонил резолюцию о невозобновлении санкционного режима в отношении Ирана
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения