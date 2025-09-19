Трамп сообщил, что встретится с Си Цзиньпином в Южной Корее

Президент США Дональд Трамп сообщил, что планирует встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином на предстоящем 31 октября - 1 ноября саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Республике Корея. Соответствующее сообщение американский лидер разместил в Truth Соц. сети после телефонного разговора с главой КНР.

"Я также договорился с председателем Си, что мы встретимся на саммите АТЭС в Южной Корее, что я совершу визит в Китай в начале следующего года, и что председатель Си, в свою очередь, посетит США в подходящее время", - указал Трамп.

Он также отметил, что лидеры условились продолжать контакты в телефонном режиме.