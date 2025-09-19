Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Общество
Общество
Би-би-си: численность населения Украины составляет 28,7 млн человек
19 сентября 2025 / 20:31
Би-би-си: численность населения Украины составляет 28,7 млн человек
© Виталий Залесский/ ТАСС

Количество зарегистрированных жителей Украины составляет 28,7 млн. Об этом информировала украинская служба британской вещательной корпорации Би-би-си, ссылаясь на миграционную службу.

В проекте бюджета Украины на 2026 год предусмотрено $3,6 млн на программу возвращения граждан из-за границы. Расчет средств осуществлялся с учетом данных миграционной службы, в соответствии с которыми, население страны составляет 28,7 млн человек.

На Украине с момента получения независимости наблюдаются серьезные демографические проблемы. По мнению экспертов, численность населения страны уже не вернется к советскому уровню - около 52 млн человек.

