Количество зарегистрированных жителей Украины составляет 28,7 млн. Об этом информировала украинская служба британской вещательной корпорации Би-би-си, ссылаясь на миграционную службу.
В проекте бюджета Украины на 2026 год предусмотрено $3,6 млн на программу возвращения граждан из-за границы. Расчет средств осуществлялся с учетом данных миграционной службы, в соответствии с которыми, население страны составляет 28,7 млн человек.
На Украине с момента получения независимости наблюдаются серьезные демографические проблемы. По мнению экспертов, численность населения страны уже не вернется к советскому уровню - около 52 млн человек.