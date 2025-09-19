Трамп заявил, что 25 сентября примет в Белом доме Эрдогана

Президент США Дональд Трамп заявил, что 25 сентября намерен принять в Белом доме турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Соответствующее сообщение он опубликовал в Truth Соц. сети.

"Я рад приветствовать 25 сентября в Белом доме президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Мы с ним работаем над множеством торговых и военных сделок, в том числе по масштабной закупке самолетов Boeing, крупной сделке по истребителям F-16, а также над продолжением переговоров по F-35, которые, как мы рассчитываем, будут иметь положительный итог", - указал глава вашингтонской администрации.

Вместе с тем свои отношения с Эрдоганом он охарактеризовал как "очень хорошие".