Okko: большинство россиян заявили, что не хотели бы назад в 90-е

Большинство опрошенных граждан РФ не хотели бы вернуться в 90-е, главные ассоциации россиян с тем временем это дефицит и бедность. Об этом свидетельствуют данные исследования онлайн-кинотеатра Okko и медиахолдинга Rambler&Co, передает ТАСС.

Так, большинство респондентов считают 90-е непростым и противоречивым временем. "78% опрошенных заявили: возвращаться в 90-е не стоит. Только 22% признались, что хотели бы окунуться в ту атмосферу хотя бы ненадолго", - следует из материалов исследования.

Отмечается, что главные ассоциации сограждан с 90-ми: дефицит и бедность (41%), а также криминал (40%). Лишь 14% участников опроса увидели в 90-х "новые возможности", еще 5% связывают их с периодом расцвета музыки, кино и моды.

По данным опроса, в 90-е россиянам, в первую очередь, не хватало уверенности в завтрашнем дне (35%) и порядка и закона (32%). Вместе с тем 17% говорили о нехватке стабильности, а 16% - о дефиците работы и денег.

На вопрос о том, кто преуспевал в то время больше других, 58% ответили - бандиты и криминал. Еще 30% назвали политиков и чиновников, лишь 7% - предпринимателей и всего 5% - "обычных людей, сумевших подстроиться".

Наиболее популярными фильмами и сериалами того времени для респондентов стали "Брат" и "Бандитский Петербург" (44%). На втором месте комедии ("Особенности национальной охоты", "Маски-шоу") - 31%. Еще 16% вспоминают зарубежные боевики ("Терминатор 2", "Воздушная тюрьма"). И 9% выделили детские и подростковые передачи - от "Джунгли зовут" до "Утиных историй".

Кроме того, главными саундтреками десятилетия стали поп-музыка ("Ласковый май") - 35% и зарубежные хиты (34%). Русский рок ("Кино", "Наутилус") отметили 30% россиян.

Наиболее узнаваемыми атрибутами 90-х оказались рынки и челноки (60%), малиновые пиджаки и золото (24%), кассетники и VHS (10%), жвачка Turbo и приставка Dendy (6%).

Опрос проводился в участием более 130 тысяч пользователей. Исследование приурочено к выходу второй части криминальной саги режиссера Юрия Быкова "Лихие".