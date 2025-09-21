Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
21 сентября 2025 / 01:53
КОТИРОВКИ
USD
21/09
83.5904
EUR
21/09
98.8845
Новости часа
Победителем "Интервидения" стал Дык Фук из Вьетнама "Интервидение" в 2026 году примет Саудовская Аравия
Москва
21 сентября 2025 / 01:53
Котировки
USD
21/09
83.5904
0.0000
EUR
21/09
98.8845
0.0000
Давление ЕС на Израиль в палестинском вопросе не даст результатов - эксперт
Давление ЕС на Израиль в палестинском вопросе не даст результатов - эксперт
19 сентября 2025 / 20:23
Заключая союз с Пакистаном, саудовцы посылают сигнал США
Заключая союз с Пакистаном, саудовцы посылают сигнал США
19 сентября 2025 / 20:07
Япония нацеливается на создание атомных подводных лодок
Япония нацеливается на создание атомных подводных лодок
19 сентября 2025 / 14:21
Европа хочет сорвать
переговоры по Украине
Лавров
Все интервью
/ Россия / Общество / Культурная среда / Политика и религия
Общество
Путин отметил открытость России для созидательного сотрудничества
20 сентября 2025 / 21:57
Путин отметил открытость России для созидательного сотрудничества
© Кристина Кормилицына/ POOL/ ТАСС

Президент России Владимир Путин в своем обращении к участникам международного музыкального конкурса "Интервидение" заявил, что РФ открыта для созидательного сотрудничества, а также дорожит своими традициями и уважает чужие, передает ТАСС.

В своем обращении глава государства подчеркнул, что Россия также открыта для общения.

"Россия всегда была и остается страной открытой для общения и созидательного сотрудничества. Мы дорожим своими традициями и уважаем традиции других", - указал он.

Путин отметил, что основной идеей "Интервидения" является уважение к традиционным ценностям, к многообразию культур. Это вдохновляет участников конкурса на достижение творческих высот, сказал он.

По словам российского лидера, "Интервидение" отвечает на огромный запрос стремительно меняющегося современного мира на справедливость, а также широкий и равный доступ к результатам прогресса в социально-экономической и культурной сферах. В связи с этим такое количество стран приняло приглашение на участие в конкурсе, акцентировал он.

Путин подчеркнул, что "народы имеют право на свободное развитие, на сбережение своей идентичности". Люди стремятся к общению и хотят лучше узнать и понять культуру других стран, добавил президент РФ.

Давление ЕС на Израиль в палестинском вопросе не даст результатов - эксперт
Давление ЕС на Израиль в палестинском вопросе не даст результатов - эксперт
Заключая союз с Пакистаном, саудовцы посылают сигнал США
Заключая союз с Пакистаном, саудовцы посылают сигнал США
Япония нацеливается на создание атомных подводных лодок
Япония нацеливается на создание атомных подводных лодок
Европа хочет сорвать
переговоры по Украине
Лавров
Все интервью
01:17
Победителем "Интервидения" стал Дык Фук из Вьетнама
00:27
"Интервидение" в 2026 году примет Саудовская Аравия
21:57
Путин отметил открытость России для созидательного сотрудничества
21:16
Okko: большинство россиян заявили, что не хотели бы назад в 90-е
20:56
Трамп заявил, что 25 сентября примет в Белом доме Эрдогана
20:31
Би-би-си: численность населения Украины составляет 28,7 млн человек
20:17
Трамп сообщил, что встретится с Си Цзиньпином в Южной Корее
19:59
ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину превышает 79%
19:45
Российские спортсмены не смогут участвовать в церемонии открытия ОИ-2026
19:30
Си Цзиньпин призвал США вместе с Китаем строить лучшее будущее
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения