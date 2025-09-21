Путин отметил открытость России для созидательного сотрудничества

Президент России Владимир Путин в своем обращении к участникам международного музыкального конкурса "Интервидение" заявил, что РФ открыта для созидательного сотрудничества, а также дорожит своими традициями и уважает чужие, передает ТАСС.

В своем обращении глава государства подчеркнул, что Россия также открыта для общения.

"Россия всегда была и остается страной открытой для общения и созидательного сотрудничества. Мы дорожим своими традициями и уважаем традиции других", - указал он.

Путин отметил, что основной идеей "Интервидения" является уважение к традиционным ценностям, к многообразию культур. Это вдохновляет участников конкурса на достижение творческих высот, сказал он.

По словам российского лидера, "Интервидение" отвечает на огромный запрос стремительно меняющегося современного мира на справедливость, а также широкий и равный доступ к результатам прогресса в социально-экономической и культурной сферах. В связи с этим такое количество стран приняло приглашение на участие в конкурсе, акцентировал он.

Путин подчеркнул, что "народы имеют право на свободное развитие, на сбережение своей идентичности". Люди стремятся к общению и хотят лучше узнать и понять культуру других стран, добавил президент РФ.