Общество
"Интервидение" в 2026 году примет Саудовская Аравия
21 сентября 2025 / 00:27
© ТАСС
Международный музыкальный конкурс "Интервидение" в 2026 году примет Саудовская Аравия. Об этом объявил ведущий нынешнего конкурса от России, певец Алексей Воробьев.
"Мы рады сообщить о том, что Королевство Саудовская Аравия официально заявило о готовности принять у себя международный музыкальный конкурс "Интервидение" в 2026 году", - сказал он со сцены.
Некоторое время назад министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что конкурс "Интервидение" будет ежегодным, а страну проведения следующего смотра удастся назвать вскоре после финала.