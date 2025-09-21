Международный музыкальный конкурс "Интервидение" в 2026 году примет Саудовская Аравия. Об этом объявил ведущий нынешнего конкурса от России, певец Алексей Воробьев.

"Мы рады сообщить о том, что Королевство Саудовская Аравия официально заявило о готовности принять у себя международный музыкальный конкурс "Интервидение" в 2026 году", - сказал он со сцены.

Некоторое время назад министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что конкурс "Интервидение" будет ежегодным, а страну проведения следующего смотра удастся назвать вскоре после финала.