Победителем "Интервидения" стал Дык Фук из Вьетнама

Победителем международного музыкального конкурса "Интервидение" стал певец Дык Фук из Вьетнама, сообщает ТАСС. По итогам голосования профессионального жюри, исполнитель получил 422 балла.

"Поздравляю, Вьетнам! И мы от всей нашей страны и от всего мира поздравляем вас с победой. Вы покорили нас своим номером, своим талантом. Благодарим!" - заявил со сцены ведущий.

Вторыми стали The Nomad Trio из Киргизии, набрав 373 балла. Третье место занял Катар. Представитель страны Дана аль-Мир набрала 369 баллов.

"Интервидение" - песенный конкурс существовавшей в 1946-1993 годах Международной организации телевидения и радиовещания (OIRT) - проводилось в 1960-1980-х годах по аналогии с "Евровидением", музыкальной премией отделившегося от OIRT Европейского вещательного союза.

В феврале 2025 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении международного музыкального конкурса "Интервидение". Возрожденное "Интервидение" прошло 20 сентября в Москве, Россию на конкурсе представил заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman). Участниками "Интервидения" стали 23 страны.

Страной проведения конкурса в 2026 году была объявлена Саудовская Аравия.