19 сентября 2025 / 20:23
19 сентября 2025 / 20:07
19 сентября 2025 / 14:21
Общество
Общество
Победителем "Интервидения" стал Дык Фук из Вьетнама
21 сентября 2025 / 01:17
Победителем "Интервидения" стал Дык Фук из Вьетнама
© ТАСС

Победителем международного музыкального конкурса "Интервидение" стал певец Дык Фук из Вьетнама, сообщает ТАСС. По итогам голосования профессионального жюри, исполнитель получил 422 балла.

"Поздравляю, Вьетнам! И мы от всей нашей страны и от всего мира поздравляем вас с победой. Вы покорили нас своим номером, своим талантом. Благодарим!" - заявил со сцены ведущий.

Вторыми стали The Nomad Trio из Киргизии, набрав 373 балла. Третье место занял Катар. Представитель страны Дана аль-Мир набрала 369 баллов.

"Интервидение" - песенный конкурс существовавшей в 1946-1993 годах Международной организации телевидения и радиовещания (OIRT) - проводилось в 1960-1980-х годах по аналогии с "Евровидением", музыкальной премией отделившегося от OIRT Европейского вещательного союза.

В феврале 2025 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении международного музыкального конкурса "Интервидение". Возрожденное "Интервидение" прошло 20 сентября в Москве, Россию на конкурсе представил заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman). Участниками "Интервидения" стали 23 страны.

Страной проведения конкурса в 2026 году была объявлена Саудовская Аравия.

