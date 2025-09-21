Победителем международного музыкального конкурса "Интервидение" стал певец Дык Фук из Вьетнама, сообщает ТАСС. По итогам голосования профессионального жюри, исполнитель получил 422 балла.
"Поздравляю, Вьетнам! И мы от всей нашей страны и от всего мира поздравляем вас с победой. Вы покорили нас своим номером, своим талантом. Благодарим!" - заявил со сцены ведущий.
Вторыми стали The Nomad Trio из Киргизии, набрав 373 балла. Третье место занял Катар. Представитель страны Дана аль-Мир набрала 369 баллов.
"Интервидение" - песенный конкурс существовавшей в 1946-1993 годах Международной организации телевидения и радиовещания (OIRT) - проводилось в 1960-1980-х годах по аналогии с "Евровидением", музыкальной премией отделившегося от OIRT Европейского вещательного союза.
В феврале 2025 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении международного музыкального конкурса "Интервидение". Возрожденное "Интервидение" прошло 20 сентября в Москве, Россию на конкурсе представил заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman). Участниками "Интервидения" стали 23 страны.
Страной проведения конкурса в 2026 году была объявлена Саудовская Аравия.