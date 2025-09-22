SIC Noticias: Португалия признала государство Палестина

Португалия признала государственность Палестины. Об этом информировал местный телеканал SIC Notícias, ссылаясь на заявление португальского министра иностранных дел Паулу Ранжеля.

Подчеркивается, что Лиссабон выступает за урегулирование палестино-израильского конфликта на основе двух государств.

Как отмечает телеканал, с заявлением о признании Палестины также намерены выступить Андорра, Бельгия, Люксембург, Мальта и Сан-Марино.