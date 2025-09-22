Давление ЕС на Израиль в палестинском вопросе не даст результатов - эксперт
19 сентября 2025 / 20:23
19 сентября 2025 / 20:07
19 сентября 2025 / 14:21
SIC Noticias: Португалия признала государство Палестина
22 сентября 2025 / 10:19
© Spencer Platt/ Getty Images/ТАСС
Португалия признала государственность Палестины. Об этом информировал местный телеканал SIC Notícias, ссылаясь на заявление португальского министра иностранных дел Паулу Ранжеля.
Подчеркивается, что Лиссабон выступает за урегулирование палестино-израильского конфликта на основе двух государств.
Как отмечает телеканал, с заявлением о признании Палестины также намерены выступить Андорра, Бельгия, Люксембург, Мальта и Сан-Марино.