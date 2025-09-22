Выявлены бактерии, которые привели к гибели армии Наполеона в 1812 году

Исследователи провели анализ ДНК из зубов 13 солдат, тела которых находились в братской могиле наполеоновской армии в Вильнюсе, и выявили два вида опасных бактерий. Они могли повлечь гибель многих участников военной кампании 1812 года, пишет испанское издание ABC.

Сообщается, что в каждом из обследованных тел обнаружены боррелия возвратного тифа (borrelia recurrentis) и сальмонелла паратифа типа C (salmonella enterica paratyphi C). Эти виды бактерий передаются со вшами и другими паразитами.

Издание обращает внимание, что брюшной тиф не упоминался в исторических источниках о Наполеоновских войнах, однако по мнению ученых, его могли не заметить в силу неспецифичности и разнообразия симптомов.