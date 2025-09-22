Путин: обеспечение прав бизнеса - важное условие развития мировой торговли

Главными условиями для развития международного сотрудничества в торгово-экономической сфере являются обеспечение прав предпринимателей и инвесторов, а также справедливое решение налоговых и таможенных споров. Об этом сказано в приветствии президента РФ Владимира Путина участникам XIII Международного юридического форума стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

"Эффективное обеспечение прав предпринимателей и инвесторов, справедливое решение налоговых и таможенных споров, действенная охрана интеллектуальной собственности являются непременными условиями для продвижения международного сотрудничества в торгово-экономической, финансовой, научно-технологической и многих других сферах", - следует из послания главы российского государства, размещенного на сайте Кремля.

Путин отметил, что Россия уделяет приоритетное внимание развитию многоплановых партнерских связей со своими соседями по Азиатско-Тихоокеанскому региону (АТР). "В этом контексте расширение диалога между высшими судебными инстанциями государств этого важнейшего региона представляется весьма актуальным", - указал он.

По словам главы государства, участникам форума предстоит обменяться накопленным опытом, обсудить ключевые вопросы правового регулирования и судебной практики. Он выразил надежду, что в рамках этого международного мероприятия состоятся содержательные дискуссии, "а их инициативы послужат совершенствованию национальных правовых систем и расширению конструктивных, взаимовыгодных связей между странами АТР".