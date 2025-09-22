Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Общество
ABC: Австралия не контактировала с организаторами "Интервидения" по ситуации с Vassy
22 сентября 2025 / 11:14
ABC: Австралия не контактировала с организаторами "Интервидения" по ситуации с Vassy
© Сергей Савостьянов/ТАСС

Австралийское правительство "никак не взаимодействовало" с организаторами "Интервидения" по поводу отмены выступления американской певицы австралийского происхождения Vassy, которая должна была выступить от США на международном музыкальном конкурсе. Об этом анонимный представитель МИД Австралии заявил вещательной корпорации ABC.

Вместе с тем он не стал комментировать конкретно случай Vassy. Сама певица сообщила ABC, что уже покинула Россию и "все еще в шоке". Она не стала раскрывать детали до тех пор, пока не свяжется с правительством Австралии. "Хотя мое выбывание из конкурса очень печально для фанатов и музыки, я хочу быть уверенной в том, что поступаю правильно и следую надлежащим указаниям", - цитирует телеканал певицу.

Ранее организаторы конкурса информировали о том, что певица и продюсер Vassy не сможет выступить на конкурсе из-за "беспрецедентного политического давления со стороны правительства Австралии". По данным организаторов, 20 сентября правительство Австралии направило в адрес исполнительницы официальную ноту.

"Интервидение" - песенный конкурс Международной организации телевидения и радиовещания (OIRT) - проводилось в 1960-1980-х годах по аналогии с "Евровидением", музыкальной премией отделившегося от OIRT Европейского вещательного союза. OIRT существовала в 1946-1993 годах.

В феврале текущего года президент России Владимир Путин подписал указ о проведении международного музыкального конкурса "Интервидение".

