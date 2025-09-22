Давление ЕС на Израиль в палестинском вопросе не даст результатов - эксперт
19 сентября 2025 / 20:23
Заключая союз с Пакистаном, саудовцы посылают сигнал США
19 сентября 2025 / 20:07
Япония нацеливается на создание атомных подводных лодок
19 сентября 2025 / 14:21
Общество
Семьям жертв атаки беспилотников в Крыму выплатят по 1,5 млн рублей
22 сентября 2025 / 11:29
© Сергей Мальгавко/ ТАСС
Семьям погибших при атаке беспилотников на санаторий и школу в поселке Форос в Крыму выплатят по 1,5 млн рублей, пострадавшим - до 600 тыс. рублей. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов в Telegram-канале.
"Пострадавшим, которые получили ранения тяжелой и средней степени, будет выплачено по 600 тыс. рублей, получившим легкие травмы - по 300 тыс. рублей", - указал он.
Глава региона еще раз выразил соболезнования родным и близким погибших. Он также пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.
Ранее стало известно, что жертвами атаки украинских БПЛА на Крым 21 сентября стали 3 человека, еще 16 получили ранения.