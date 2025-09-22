Семьям жертв атаки беспилотников в Крыму выплатят по 1,5 млн рублей

Семьям погибших при атаке беспилотников на санаторий и школу в поселке Форос в Крыму выплатят по 1,5 млн рублей, пострадавшим - до 600 тыс. рублей. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов в Telegram-канале.

"Пострадавшим, которые получили ранения тяжелой и средней степени, будет выплачено по 600 тыс. рублей, получившим легкие травмы - по 300 тыс. рублей", - указал он.

Глава региона еще раз выразил соболезнования родным и близким погибших. Он также пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

Ранее стало известно, что жертвами атаки украинских БПЛА на Крым 21 сентября стали 3 человека, еще 16 получили ранения.