Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии снижается

Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 22 сентября отметился снижением ключевых индексов. Курс юаня демонстрирует рост в начале торгов.

По состоянию на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС опускались на 0,73% - до 2 727,96 и 1 028,07 пункта соответственно. Курс юаня рос на 1,9 копейки и находился на отметке в 11,719 рубля.

К 10:15 мск индексы Мосбиржи и РТС замедлили снижение до 0,4% и торговались на уровне 2 737,12 и 1 1031,52 пункта соответственно. Вместе с тем курс юаня ускорил рост и составлял 11,69 рубля (+4,6 копейки).