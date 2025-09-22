Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
19 сентября 2025 / 20:23
Япония нацеливается на создание атомных подводных лодок
Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии снижается
22 сентября 2025 / 11:46
Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии снижается
© Артем Геодакян/ТАСС

Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 22 сентября отметился снижением ключевых индексов. Курс юаня демонстрирует рост в начале торгов.

По состоянию на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС опускались на 0,73% - до 2 727,96 и 1 028,07 пункта соответственно. Курс юаня рос на 1,9 копейки и находился на отметке в 11,719 рубля.

К 10:15 мск индексы Мосбиржи и РТС замедлили снижение до 0,4% и торговались на уровне 2 737,12 и 1 1031,52 пункта соответственно. Вместе с тем курс юаня ускорил рост и составлял 11,69 рубля (+4,6 копейки).

