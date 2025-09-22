Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Политика
Ким Чен Ын сообщил, что КНДР заполучила "секретное оружие"
22 сентября 2025 / 11:58
Ким Чен Ын сообщил, что КНДР заполучила "секретное оружие"
© Korea Broadcasting System via AP/ТАСС

Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын сообщил, что народная республика разработала "секретное оружие", передает Центральное телеграфное агентство Кореи.

"Наше государство и партия добиваются непрерывного скачкообразного развития в деле укрепления оборонного потенциала", - отметил он.

Ким Чен Ын напомнил о строительстве новых эсминцев, что стало "первым важным шагом в становлении морской державы", а также о "безостановочном укреплении стратегических сил" и усовершенствовании серийного вооружения.

"Мы также получили новое секретное оружие. Были достигнуты немалые успехи в сфере оборонной науки и исследований, которые внесут большой вклад в резкое увеличение боевого потенциала", - указал он.

Вместе с тем в ходе выступления на очередной сессии Верховного народного собрания лидер КНДР заявил, что Пхеньян готов к диалогу с Вашингтоном, если американские власти откажутся от стремления к денуклеаризации народной республики. Он также подчеркнул, что КНДР на нынешнем этапе чувствует себя в наибольшей безопасности благодаря развитию ядерных сил. 

