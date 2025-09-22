Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Общество
Общество
Dhaka Tribune: в Бангладеш от лихорадки денге за сутки скончались 12 человек
22 сентября 2025 / 12:14
Dhaka Tribune: в Бангладеш от лихорадки денге за сутки скончались 12 человек
© AP Photo/ Wong Maye-E/ТАСС

В Бангладеш зарегистрировано рекордное число летальных исходов за один день от лихорадки денге, в течение суток от нее умерли 12 человек. Об этом информировала газета Dhaka Tribune.

Общее количество смертей от денге с начала года достигло 179. Лечение в медучреждениях по всей стране получают свыше 2 тыс. человек. Число заразившихся с начала года составило более 48 тыс. 

Медики обращают внимание, что ситуация ухудшается стремительнее, чем в 2024 году, когда в Бангладеш от денге скончались 575 человек. Специалисты призывают к активизации мер по контролю над популяцией комаров, от которых происходит заражение лихорадкой.

Лихорадка денге преобладает в странах с тропическим и субтропическим климатом. Переносчиками вируса являются самки комаров.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) указывает, что в последние годы денге стала быстро распространяющейся инфекцией во всех регионах ВОЗ. Ежегодно число случаев заражения оценивается на уровне 100-400 млн. Согласно данным организации, свыше 80% случаев протекает легко или бессимптомно. При этом вирус может вызывать острое респираторное заболевание, которое способно развиваться в потенциально смертельное осложнение.

