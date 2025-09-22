На Эйфелевой башне появился флаг Палестины перед признанием страны Францией

Администрация Парижа поместила на Эйфелеву башню флаги Палестины и Израиля накануне признания Францией палестинской государственности, сообщает ТАСС.

Как отмечается, на уровне первого яруса размещен монитор с изображением флагов и голубя мира между ними. Само сооружение подсвечено в белый цвет.

"Париж поддерживает инициативу президента Франции Эмманюэля Макрона о признании Государства Палестина. Париж вновь подтверждает свою приверженность миру, который как никогда раньше возможен только через реализацию концепции двух государств", - указала мэр Парижа Анн Идальго в соцсети Bluesky.

Некоторое время назад Макрон объявил, что проведет 22 сентября в ООН конференцию по вопросу признания Палестины вне зависимости от боевых действий в Газе и других шагов израильских властей. 24 июля он заявил, что Франция намерена признать Государство Палестина на сессии ГА ООН. Как сообщили в Елисейском дворце, в рамах этого мероприятия примеру республики последуют еще девять стран.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке началось после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников ХАМАС из сектора Газа на территорию еврейского государства, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 250 заложников. Израиль в ответ начал военную операцию в анклаве с целью ликвидации военных и политических структур ХАМАС и освобождения похищенных.