Цена золота на Comex впервые поднялась выше $3 750

Цена фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, превысив $3 750 за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 09:44 мск, стоимость золота составляла $3 751,4 за тройскую унцию (+0,54%). К 10:10 мск цена на драгметалл замедлила рост и находилась на отметке в $3 745 за тройскую унцию (+0,37%).

Ранее в понедельник стоимость фьючерса на серебро с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex поднялась выше $44 за тройскую унцию впервые с 22 августа 2011 года.