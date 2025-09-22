Российские ВС ударили по предприятию авиапрома и пунктам дислокации ВСУ в 147 районах

Российские войска за прошедшие сутки нанесли удары по складам боеприпасов, предприятию авиационной промышленности Украины и пунктам дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 147 районах. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение предприятию авиационной промышленности Украины, инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения и запуска беспилотников большой дальности, центру подготовки иностранных наемников, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 147-ми районах", - указали в МО РФ.