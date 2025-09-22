Давление ЕС на Израиль в палестинском вопросе не даст результатов - эксперт
19 сентября 2025 / 20:23
Заключая союз с Пакистаном, саудовцы посылают сигнал США
19 сентября 2025 / 20:07
Япония нацеливается на создание атомных подводных лодок
19 сентября 2025 / 14:21
Безопасность
Российские ВС ударили по предприятию авиапрома и пунктам дислокации ВСУ в 147 районах
22 сентября 2025 / 12:59
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
Российские войска за прошедшие сутки нанесли удары по складам боеприпасов, предприятию авиационной промышленности Украины и пунктам дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 147 районах. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение предприятию авиационной промышленности Украины, инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения и запуска беспилотников большой дальности, центру подготовки иностранных наемников, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 147-ми районах", - указали в МО РФ.