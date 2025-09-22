Давление ЕС на Израиль в палестинском вопросе не даст результатов - эксперт
19 сентября 2025 / 20:23
19 сентября 2025 / 20:07
19 сентября 2025 / 14:21
Общество
Президент поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана
22 сентября 2025 / 13:14
© Кристина Кормилицына/ POOL/ ТАСС
Президент России Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана. Послание главы государства размещено на сайте Кремля
"Сегодня бережное отношение к истории своего народа, следование древним традициям служат духовной опорой для российских евреев, которые вносят важный вклад в развитие страны, укрепление межнационального и межрелигиозного согласия", - указал Путин.
Он подчеркнул, что праздник, знаменуя начало нового года в иудейском календаре, призывает верующих к покаянию, обращает к милосердию и состраданию, символизирует приверженность высоким нравственным идеалам, лежащим в основе всех традиционных религий.
Кроме того, президент пожелал российским евреям здоровья, успехов и всего самого доброго.