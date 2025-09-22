Президент поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана

Президент России Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана. Послание главы государства размещено на сайте Кремля

"Сегодня бережное отношение к истории своего народа, следование древним традициям служат духовной опорой для российских евреев, которые вносят важный вклад в развитие страны, укрепление межнационального и межрелигиозного согласия", - указал Путин.

Он подчеркнул, что праздник, знаменуя начало нового года в иудейском календаре, призывает верующих к покаянию, обращает к милосердию и состраданию, символизирует приверженность высоким нравственным идеалам, лежащим в основе всех традиционных религий.

Кроме того, президент пожелал российским евреям здоровья, успехов и всего самого доброго.