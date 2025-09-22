Осенний призыв в 2025 году стартует 1 октября

1 октября в России стартует осенний призыв на военную службу. Об этом заявил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ, вице-адмирал Владимир Цимлянский, передает ТАСС.

По его словам, осенний призыв начнется с октября текущего года. В понедельник пройдет брифинг, посвященный началу призыва. Цимлянский отметил, что призывные кампании 2025 года проходят в год 80-й годовщины Победы в ВОВ, а также в год, который президентом России Владимиром Путиным объявлен Годом защитника Отечества.

Вместе с тем он уточнил, что осенняя призывная кампания пройдет с 1 октября по 31 декабря, кроме отдельных районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий, где она продлится с 1 ноября по 31 декабря.

Сроки осеннего призыва установлены в соответствии с российским законодательством с 1 октября по 31 декабря 2025 года, добавил вице-адмирал.