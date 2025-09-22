Ушла из жизни мать Леонида Агутина

Мать заслуженного артиста России Леонида Агутина Людмила Агутина скончалась на 86-м году жизни. Соответствующее сообщение певец разместил в своем Telegram-канале.

По словам артиста, он знал, что однажды это произойдет, но не верил. В своем сообщении он выразил скорбь добрыми и нежными словами о матери, назвав ее своим Ангелом хранителем. Агутин вспомнил, как родители приезжали к нему в пионерский лагерь, назвав то лето чудесным и настоящим, когда он был счастлив. Певец выразил сожаление, что это лето закончилось и больше уже никогда не начнется.

Людмила (Школьникова) Агутина родилась 20 июня 1940 года. Работала преподавателем начальных классов, была заслуженным учителем России. Состояла в браке с Николаем Агутиным. 16 июля 1968 года родила Леонида Агутина. Когда сыну было 14 лет Людмила и Николай Агутины расстались.