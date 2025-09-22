Давление ЕС на Израиль в палестинском вопросе не даст результатов - эксперт
Безопасность
ВС РФ освободили населенный пункт Калиновское в Днепропетровской области
22 сентября 2025 / 13:59
© Алексей Коновалов/ ТАСС
Российские войска освободили населенный пункт Калиновское в Днепропетровской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Калиновское Днепропетровской области", - говорится в сообщении.