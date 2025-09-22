ВС РФ освободили населенный пункт Калиновское в Днепропетровской области

Российские войска освободили населенный пункт Калиновское в Днепропетровской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Калиновское Днепропетровской области", - говорится в сообщении.