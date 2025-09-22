Президент РФ Владимир Путин считает очень важным международный музыкальный конкурс "Интервидение", состоявшийся на выходных. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков при общении с журналистами.

"Сам тот факт, что президент принял решение поприветствовать и обратиться с видеозаписью к участникам конкурса и к миллиардной аудитории этого конкурса, свидетельствует о том, что президент этой инициативе придает очень большое значение", - указал представитель Кремля.