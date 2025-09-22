Давление ЕС на Израиль в палестинском вопросе не даст результатов - эксперт
19 сентября 2025 / 20:23
Заключая союз с Пакистаном, саудовцы посылают сигнал США
19 сентября 2025 / 20:07
Япония нацеливается на создание атомных подводных лодок
19 сентября 2025 / 14:21
Общество
Песков отметил, что Путин придает большое значение "Интервидению"
22 сентября 2025 / 14:15
© Валерий Шарифулин/ ТАСС
Президент РФ Владимир Путин считает очень важным международный музыкальный конкурс "Интервидение", состоявшийся на выходных. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков при общении с журналистами.
"Сам тот факт, что президент принял решение поприветствовать и обратиться с видеозаписью к участникам конкурса и к миллиардной аудитории этого конкурса, свидетельствует о том, что президент этой инициативе придает очень большое значение", - указал представитель Кремля.