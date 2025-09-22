Выступление Лаврова с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН состоится 27 сентября

Выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН состоится 27 сентября. Об этом сообщил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов в интервью ТАСС.

По его словам, "центральным событием станет выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова в ходе общеполитической дискуссии 27 сентября".

Логвинов отметил, что в Нью-Йорке "запланирован целый ряд мероприятий министерского уровня: по линии БРИКС, Группы двадцати, ОДКБ, а также в формате Группы друзей в защиту Устава ООН. "Российская делегация на высоком уровне также будет представлена на 2-м раунде Международной конференции в поддержку двугосударственного решения палестино-израильского конфликта, заседании Комиссии ООН по миростроительству, встречах под эгидой Глобальной инициативы по развитию и по вопросам изменения климата", - указал он.

Общеполитические дебаты в рамках недели высокого уровня на сессии ГА ООН пройдут в период с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября.