Политика
Политика
Трамп положительно оценил свое общение с Маском
22 сентября 2025 / 14:47
Трамп положительно оценил свое общение с Маском
© Andrew Harnik/ Getty Images/ТАСС

Президент США Дональд Трамп позитивно оценил свое общение с Илоном Маском в ходе церемонии прощания с консервативным активистом Чарли Кирком.

"Илон подошел и поздоровался. На мой взгляд, это было здорово, он подошел, и мы немного поговорили" - сказал американский лидер журналистам пресс-пула Белого дома, отвечая на соответствующий вопрос. При этом Трамп не стал раскрывать детали его беседы с Маском.

Некоторое время назад Трамп и Маск были замечены сидящими вместе на церемонии прощания Кирком на стадионе State Farm Stadium в городе Глендейл (штат Аризона). Это одно из первых их публичных появлений вместе после ссоры, последовавшей за уходом Маска из команды главы вашингтонской администрации.

На церемонию прощания с Кирком также прибыли многие высокопоставленные представители американской администрации - вице-президент США Джей Ди Вэнс, глава Пентагона Пит Хегсет, глава Госдепартамента и помощник президента США по национальной безопасности Марко Рубио, директор национальной разведки США Тулси Габбард, министр здравоохранения и социальных служб США Роберт Кеннеди - младший, руководитель аппарата сотрудников Белого дома Сьюзан Уайлс и ее заместитель Стивен Миллер. 

