/ Дальнее зарубежье / Политика / Евроведение / Антироссийские санкции США
Политика
МИД Франции: новый пакет антироссийских санкций ЕС согласован с США
22 сентября 2025 / 14:58
Очередной 19-й пакет санкций Европейского союза против России, который планируется принять в скором времени, согласован с Соединенными Штатами. Об этом сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в эфире телеканала TF1.

По его словам, "масштабный пакет санкций впервые с момента возвращения Дональда Трампа к власти согласован с США". Новый пакет будет принят в ближайшее время, добавил Барро.

В минувшую пятницу глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен представила предложения ЕК по 19-му пакету санкций против РФ. Они предусматривают, в частности, запрет на импорт российского СПГ в ЕС с января 2027 года, а также меры в отношении криптовалют и банков. Вместе с тем еврокомиссар по экономическим и социальным вопросам Валдис Домбровскис отметил, что новый пакет антироссийских санкций сообщества не будет включать ограничения на покупку российской нефти, как того требовал президент США Дональд Трамп.

