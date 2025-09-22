Давление ЕС на Израиль в палестинском вопросе не даст результатов - эксперт
19 сентября 2025 / 20:23
Заключая союз с Пакистаном, саудовцы посылают сигнал США
19 сентября 2025 / 20:07
Япония нацеливается на создание атомных подводных лодок
19 сентября 2025 / 14:21
Безопасность
ПВО РФ нейтрализовала 7 авиационных бомб и 339 беспилотников ВСУ за сутки
22 сентября 2025 / 15:15
© Алексей Коновалов/ ТАСС
Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки нейтрализовали 7 авиационных бомб, 2 снаряда РСЗО HIMARS и 339 беспилотных летательных аппаратов. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 339 беспилотников самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.