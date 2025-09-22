ПВО РФ нейтрализовала 7 авиационных бомб и 339 беспилотников ВСУ за сутки

Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки нейтрализовали 7 авиационных бомб, 2 снаряда РСЗО HIMARS и 339 беспилотных летательных аппаратов. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 339 беспилотников самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.