Песков: палестино-израильский конфликт находится в самой трагичной фазе

Палестино-израильский конфликт сегодня переживает самую острую и трагичную фазу за всю его историю. На это обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об отношении Москвы к признанию Палестины группой стран Запада, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что Россия сохраняет приверженность двухгосударственного решения этого конфликта.

"Мы исходим из того, что это единственно возможный путь для поисков развязки этого сложнейшего и застарелого конфликта, который на нынешнем этапе переживает, пожалуй, самую острую и самую трагичную фазу за всю свою историю", - указал представитель Кремля.