Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
22 сентября 2025 / 19:05
КОТИРОВКИ
USD
22/09
83.5904
EUR
22/09
98.8845
Новости часа
Путин: Россия готова придерживаться Договора о СНВ Лавров выступит на ГА ООН 27 сентября
Москва
22 сентября 2025 / 19:05
Котировки
USD
22/09
83.5904
0.0000
EUR
22/09
98.8845
0.0000
Лавров выступит на ГА ООН 27 сентября
Лавров выступит на ГА ООН 27 сентября
22 сентября 2025 / 18:06
Эксперт Колташов: США еще должны заслужить визит Си Цзиньпина
Эксперт Колташов: США еще должны заслужить визит Си Цзиньпина
22 сентября 2025 / 17:39
Визовые ограничения для россиян направлены на разжигание недовольства. Мнение
Визовые ограничения для россиян направлены на разжигание недовольства. Мнение
22 сентября 2025 / 17:35
Россия готова
придерживаться Договора о СНВ
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Общество / Арабо-израильское урегулирование / Израиль vs ХАМАС
Общество
Песков: палестино-израильский конфликт находится в самой трагичной фазе
22 сентября 2025 / 15:45
Песков: палестино-израильский конфликт находится в самой трагичной фазе
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Палестино-израильский конфликт сегодня переживает самую острую и трагичную фазу за всю его историю. На это обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об отношении Москвы к признанию Палестины группой стран Запада, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что Россия сохраняет приверженность двухгосударственного решения этого конфликта.

"Мы исходим из того, что это единственно возможный путь для поисков развязки этого сложнейшего и застарелого конфликта, который на нынешнем этапе переживает, пожалуй, самую острую и самую трагичную фазу за всю свою историю", - указал представитель Кремля. 

Лавров выступит на ГА ООН 27 сентября
Лавров выступит на ГА ООН 27 сентября
Эксперт Колташов: США еще должны заслужить визит Си Цзиньпина
Эксперт Колташов: США еще должны заслужить визит Си Цзиньпина
Визовые ограничения для россиян направлены на разжигание недовольства. Мнение
Визовые ограничения для россиян направлены на разжигание недовольства. Мнение
Россия готова
придерживаться Договора о СНВ
Владимир Путин
Все интервью
18:18
Путин: Россия готова придерживаться Договора о СНВ
17:16
АТОР: в Крыму находятся около 350-400 тыс. туристов
16:58
В России срок военной службы по призыву остается прежним
16:37
В Японии заявили, что обсуждают сроки признания Палестины
16:18
Путин подтвердил готовность РФ дать ответ на любые стратегические угрозы
15:58
Осенний призыв на военную службу не имеет отношения к СВО
15:45
Песков: палестино-израильский конфликт находится в самой трагичной фазе
15:30
Баканов заявил, что в России за 10 лет должны запустить 300 ракет
15:15
ПВО РФ нейтрализовала 7 авиационных бомб и 339 беспилотников ВСУ за сутки
14:58
МИД Франции: новый пакет антироссийских санкций ЕС согласован с США
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения