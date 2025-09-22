Осенний призыв на военную службу не имеет отношения к СВО

Мероприятия осеннего призыва не имеют отношения к проведению специальной военной операции (СВО) на Украине. На этом акцентировал внимание заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ, вице-адмирал Владимир Цимлянский.

"Мероприятия осеннего 2025 года призыва, как и ранее, проводятся в плановом порядке и не связаны с проведением спецоперации" - отметил он в ходе брифинга.

Ранее Цимлянский сообщил, что осенняя призывная кампания пройдет с 1 октября по 31 декабря, кроме отдельных районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий, где она продлится с 1 ноября по 31 декабря.