Визовые ограничения для россиян направлены на разжигание недовольства. Мнение

Желание ЕС ужесточить получение шенгенских виз для россиян связано с тем, что европейцы с самого начала СВО пытались вызвать недовольство российского общества действиями властей. Например, уход с российского рынка сразу множества западных компаний был направлен именно на это. Хоть это и не сработало, ситуация с визами – продолжение той же политики. Это попытка напугать значительную часть наиболее обеспеченных россиян, которые любят отдыхать в Италии или в Греции. Однако, самим европейским странам, где традиционно отдыхают россияне, перспектива потери туристов совсем не нравится. В конце концов, как они будут поддерживать Украину, если лишаться такой статьи дохода?

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА «Инфорос» директор Института нового общества, экономист Василий Колташов.

