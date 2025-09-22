Эксперт Колташов: США еще должны заслужить визит Си Цзиньпина

Маловероятно, что лидер Китая Си Цзиньпин посетит с визитом США в 2026 году, как это объявляют СМИ. У него перед глазами недавний визит в Америку лидера Индии Моди, после которого Индия получила от США пятидесятипроцентные пошлины.

После такого Соединенные Штаты должны еще заслужить, что бы глава государства с мощнейшей экономикой удостоил их визитом. Дональду Трампу, который за 2025 год наломал столько дров, будет это сделать очень сложно. Трамп явно перестарался, и теперь уже США должны быть готовы идти на уступки.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА «Инфорос» директор Института нового общества, экономист Василий Колташов.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/e9b4add1891f669754cafd9b183718af/