Путин подтвердил готовность РФ дать ответ на любые стратегические угрозы

Россия может ответить на любые угрозы, причем не на словах, а путем применения военно-технических мер. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин в ходе совещания с Совбезом РФ.

По его словам, ни у кого не должно возникать сомнений в том, что Россия может дать ответ на любые имеющиеся и новые угрозы. Путин подчеркнул, что страна способна дать отпор не на словах, а с помощью применения военно-технических мер.

В качестве примера он привел решение властей РФ об отказе от одностороннего моратория на развертывание наземных ракет средней и меньшей дальности.

Такое решение глава государства назвал вынужденной мерой, продиктованной необходимостью дать адекватную реакцию на программы по размещению в Европе и АТР подобных вооружений западного производства, что является прямой угрозой безопасности РФ.

"Наши планы по укреплению обороноспособности страны строятся с учетом меняющейся обстановки в мире, реализуются своевременно и в полном объеме", - заключил он.