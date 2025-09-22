Станислав Смагин, ветеран СВО, корреспондент газеты "Военный вестник Юга России"

Еврокомиссия хочет финансировать Украину через так называемые "займы на возмещение ущерба" под активы России уже в следующем году. Такое заявление сделал еврокомиссар по экономическим вопросам Валдис Домбровскис, как вполне понятно из имени и фамилии - латвиец (впрочем, с польскими корнями).

Уже давно понятно, что послевоенное, пока еще даже не начатое восстановление Украины станет гигантским механизмом "освоения" финансов - займов, кредитов, конфискованных активов и т.д. Это настроение чувствуется на ежегодных так называемых "конференциях по восстановлению Украины", наполовину, правда, посвященных ее дальнейшему разрушению путем финансирования боевых действий (но это и понятно, хорошо разрушил - хорошо восстановил).

Наиболее откровенные западные политики даже не особо скрывают свои корыстные цели под шелухой разговоров о "защите демократии". Польский премьер Туск, например, весной сказал: "Мы и весь мир при возможности будем помогать в восстановлении Украины. Но мы уже не будем помогать наивным образом. Не будет так, что Польша будет солидарна, а другие будут зарабатывали на восстановлении Украины. Мы будем солидарны, и мы будем на этом зарабатывать, и мы будем жестко отстаивать польские интересы и интересы польских фирм".

Мысль о том, что "мы хотим помочь, но мы также хотим на этом заработать", Туск на протяжении нескольких месяцев повторил неоднократно. Глава МИД киевского режима Сибига вроде бы поддержал устремления Варшавы: "Участие в восстановлении Украины будет однозначно выгодно для польского бизнеса. Наш подход такой: кто был первый с помощью нам во время войны, тот будет первый в доступе к проектам восстановления". Но во время недавнего очередного обострения польско-украинского конфликта на тему исторической памяти представители "незалежной" стали намекать и даже открыто говорить польским визави, что могут и отодвинуть их от грядущей кормушки.

Понятно, что выгодополучателями "восстановления" станут не только европейские государства и их коммерческие фирмы, но и наднациональные бюрократические структуры и отдельные чиновники. В этом свете пообещавший "займы на возмещение" Домбровскис идеален и символичен для обнародования такого заявления. Он образцовый "старосветский" чинуша, годами верно следующий брюссельской линии. А как гражданин и политик он, пусть обладает несколько конфликтным польским происхождением, но представляет одну из наиболее эталонно-русофобских стран Европы, более того, одно время возглавлял ее правительство.

Занятно латвийское гражданство и карьера Домбровскиса еще вот чем. Его страна вместе с Литвой и Эстонией долгие годы выполняла функции "прачечной" и перевалочного пункта для российских украинских "серых" и вовсе незаконных миллиардов. впечатляет. В Латвии десять лет назад осуществляли свою деятельность 27 коммерческих банков, в том числе десять филиалов иностранных банков, в Литве – 17, в Эстонии – 16 банков. Этим банки, и в первую очередь как раз латвийские, и играли роль транзитного вокзала для коррупционно-олигархических денежных потоков на их пути с Востока на Запад Европы.

Полномасштабный старт этого процесса был дан четверть века назад. "Мы ближе, чем Швейцария!" — провозгласили в Риге, зазывая "денежные мешки" из стран СНГ. Эстония сделала ставку на клиентов-юрлиц, Литва довольствовалась остатками с общего стола.

Латвийские банки без проблем открывали счета, нередко без внесения первоначальной суммы, принимали депозиты, оказывали брокерские услуги, порой выдавали ипотечные кредиты в национальной валюте.

Мировой кризис 2008 года нанес латвийской экономике немалый ущерб, после чего любовь местных банков к деньгам "ненавистных оккупантов" еще более укрепилась. В 2012 году, согласно данным издания Bloomberg, в банковской системе Латвии доля вкладов нерезидентов дошла до половины, составляя десять миллиардов долларов, в то время как в Швейцарии она тогда была немногим более 40%. При этом услугами латвийских банков в основном пользовались как раз те, кто не мог открыть счета в Швейцарии и других признанных мировых финансовых центрах.

На Западе прибалтийская банковская прыть вызвала беспокойство. Несмотря на то, что у вас небольшая страна, количество долларовой валюты, которая проходит через финансовую систему Латвии, составляет один процент от всех долларовых сделок в мире. Речь идёт о сотнях и сотнях миллионов. Вам необходимо всё это контролировать. Как – решать вам самим», – сказал осенью 2015 года на встрече с латвийскими чиновниками заместитель министра финансов США. Об этом же говорили в Госдепе, американском посольстве в Риге, на слушаниях в Конгрессе.

Латвийские "интересанты" сложившейся системы возражали как могли. "Нам не нужно педалировать вопрос отмывания денег. Это всё отыгрывается. Все проблемы надо решать самим, не вынося сор из избы", - говорил в интервью однофамилец нынешнего еврокомиссара, экс-министр Вячеслав Домбровский, возглавлявший аналитический центр Certus. Данная контора была создана при поддержке банка ABLV и некоторых других финансово-экономических игроков.

Позиция Домбровского объяснима в свете того, что происходило далее. В феврале

2018 американская сеть по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN(Financial Crimes Enforcement Network of the U.S. Department of Treasury) опубликовала сообщение с целым перечнем обвинениями в адрес ABLV, включавший подозрения в пособничестве по отмыванию денег и уходу от валютного контроля до содействия Северной Корее в реализации. Вскоре Европейский центральный банк заявил, что ABLV будет ликвидирован в соответствии с законами Латвии - так и случилось.

Правда, год назад FinCEN отозвал свои обвинения, но банку это, разумеется, уже не помогло. Хватало и других скандалов. Летом-2018 датские власти заявили о том, что через эстонский филиал крупнейшего национального банка Danske bank было легализовано более семи миллиардов долларов. Через год стало известно о выходе в датском издании Berlingske книги о выводе за границы России нескольких десятков миллиардов евро при активном участии того самого эстонский филиал Danske Bank и коммерческих банков Латвии.

Одним из собеседников авторов книги стал активный участник самого "отмыва" Борис Фомин, бывший председатель правления российского ЗАО "Промсбербанк" (лизенция отозвана ЦБ РФ в 2015 году), отбывавший тюремное заключение. Фомин рассказал, что отлаженные схемы отмыва денег при помощи эстонского отдела датского банка существовали два десятилетия. Кроме него самого, в них были замешаны и другие акционеры "Промсбербанка", также оказавшиеся затем за решеткой.

Поэтому заявление г-на Домбровскиса, сделанное, разумеется, просто по должности, несет в то же время на себе отпечаток самобытной латвийской и вообще прибалтийской государственности. Тут как в старом анекдоте - "руки-то помнят".